Київ опинився у двадцятці міст із найбруднішим повітрям у світі: яка ситуація зараз
Київ увійшов у двадцятку міст світу з найбруднішим повітрям / slovoidilo
Київ увійшов до 20 міст світового рейтингу з найбруднішим повітрям. Станом на 17 січня після полудня столиця України посідає 19 місце.
Хто ще потрапив до антирейтингу
У трійці першості антирейтингу – індійське місто Делі, Дакка у Бангладеші та місто Карачі, Пакистан. Про це свідчать дані IQAir.
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Цікаво, що показники забруднення у Києві ідентичні місту Янгон, що у М'янмі – країна, яка межує з Китаєм.
Рейтинг країн із найзабрудненішим повітрям у світі / Інфографіка IQAir
Рейтинг країн із найзабрудненішим повітрям у світі / Інфографіка IQAir
Чому у Києві таке погане повітря
- Як пояснили екологи, коли в Києві туман, він концентрує усі шкідливі викиди в повітрі й не дозволяє їм зникнути.
- Коли в столиці туман, киянам радять не виходити зайвий раз на вулицю, а також не відкривати вікна.
- Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський зазначив, що повітря у Києві найбільше забруднює транспорт.
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