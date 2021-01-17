Київ увійшов до 20 міст світового рейтингу з найбруднішим повітрям. Станом на 17 січня після полудня столиця України посідає 19 місце.

Хто ще потрапив до антирейтингу

У трійці першості антирейтингу – індійське місто Делі, Дакка у Бангладеші та місто Карачі, Пакистан. Про це свідчать дані IQAir.

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Цікаво, що показники забруднення у Києві ідентичні місту Янгон, що у М'янмі – країна, яка межує з Китаєм.

Зверніть увагу! 13 січня фахівці попередили, що через погодні умови у Києві почався процес накопичення шкідливих домішок у повітрі.



Рейтинг країн із найзабрудненішим повітрям у світі / Інфографіка IQAir



Рейтинг країн із найзабрудненішим повітрям у світі / Інфографіка IQAir

Чому у Києві таке погане повітря