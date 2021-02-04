У Київ повертаються сильні морози. 5 лютого синоптики прогнозують мінусову температуру.

Джерело: УкрГідрометцентр

Наразі в столиці доволі тепло, як для зими – йде дощ, а температура повітря вдень становить +3+5, а вночі будо +2.

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Втім, вже завтра в місто повернуться морози. Синоптики передають вдень -4-6, а вночі -7-9.

У Києві за січень зафіксували 9 погодних рекордів

Нагадаємо, що перший місяць 2021 року в Києві видався теплішим за кліматичну норму. Відхилення від середньомісячної температури за січень 1991-2020 років кліматологи зафіксували на 0,7 градуса.

За даними експертів, у середньому в січні стовпчики термометрів показували -2,5°C. І це із врахуванням досить холодних тижнів, коли температура охолоджувалася до -20 градусів.