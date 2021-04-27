Київ наступним вийде з червоної зони. Міністерство охорони здоров'я вже направило подання до Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

За словами міністра, Київ буде переведений в жовту зону епідеміологічної небезпеки. Втім, раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан запевнив, що столиця ще не готова перейти у цю зону.

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Заява міністра

Максим Степанов сказав, що у Києві ситуація нормалізувалась.

Ми вже зробили відповідне подання за моїм підписом на комісію ТЕБ і НС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з червоного рівня епідеміологічної небезпеки,

– заявив Степанов.

Заяви інших посадовців

Раніше мер столиці Віталій Кличко також повідомляв, що вже наступного тижня в Києві можуть послабити карантинні обмеження.

Водночас Олег Рубан припускає, що Київ переведуть у помаранчеву зону. Епідеміолог поскаржився на те, що кияни не дотримуються карантинних обмежень на свята.

На Вербну неділю ми побачили недотримання протиепідемічних заходів – скупчення людей, недотримання дистанції, відсутність масок. Тому ми посилили контрольний режим за даними закладами,

— сказав він.

Зазначимо, минулого тижня головний санлікар України Віктор Ляшко повідомляв, що найближчим часом з "червоної" зони повинні вийти також Київ, Київська, Запорізька, Львівська та Полтавська області.