У ДСНС України повідомили, що негода вируватиме орієнтовно протягом 26 – 27 червня. Також оголосили про небезпеку у всій Київській області.
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Біля Києва випав величезний град
Під Києвом випав град розміром з куряче яйце. Видання "Апостроф" пише, що негода накрила села Білогородку, Фастов, Боярку, Бородянку.
Очевидці вже почали публікувати фото та відео негоди. Співробітниця Національної академії статистики, обліку та аудиту пише у фейсбуці, що за свої більше ніж 55 років їй ще не доводилось бачити таку стихію.
Спочатку з неба впала Градина! Ми її навіть встигли розглянути. Наче заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!
– написала Тетяна Каменська.
Град був розміром з куряче яйце.
Мешканці Боярки також публікують відео з градом. Там він завдав шкоди автомобілям, які були в той час під відкритим небом.
Град у Боярці: дивіться відео Миколи Войновського
Град падав розміром з куряче яйця: дивіться відео Миколи Войновського
Також град пошкодив автомобілі.
Град пошкодив автомобілі / Фото з фейсбуку Миколи Войновського
Рятувальники попереджають про негоду на Київщині
У Києві в най ближчу годину (орієнтовно 16 година – 24 канал) та до кінця доби 26 червня й 27 червня – грози, град та шквали 15 – 20 метрів за секунду,
– написали в ДСНС.
Також попередили, що у Київській області 27 червня будуть грози. Ба більше, 26 червня у окремих районах град, шквали до 19 – 24 метрів за секунду та сильні зливи.
Ситуація у Києві
Попередньо відомо, що у Києві ситуація поки що не критична. Проте, судячи з відео, там також буде гроза та вітер.
Над Києвом згущуються грозові хмари: дивіться відео Оленки Кандяк, 24 канал
Останні новини про негоду в Україні
- 26 червня під Києвом блискавка вдарила в житловий будинок й він загорівся. За інформацією ЗМІ це трапилось в селі Білогородка біля Києва.
- Перед тим, 26 червня негода була в Рівному – там був шквальний вітер та злива. Негода зірвала покрівлю з дахів будинків, зруйнувала огорожі та залила вулиці водою.
- У той же день орієнтовно о 16 годині страшна стихія пронеслась у Львові – там потемніло, був сильний дощ та вирував шквальний вітер. Врешті 1 людина постраждала. Також вирвало 200 дерев, підтопило вулиці та будинки.