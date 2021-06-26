У ДСНС України повідомили, що негода вируватиме орієнтовно протягом 26 – 27 червня. Також оголосили про небезпеку у всій Київській області.

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Біля Києва випав величезний град

Під Києвом випав град розміром з куряче яйце. Видання "Апостроф" пише, що негода накрила села Білогородку, Фастов, Боярку, Бородянку.

Очевидці вже почали публікувати фото та відео негоди. Співробітниця Національної академії статистики, обліку та аудиту пише у фейсбуці, що за свої більше ніж 55 років їй ще не доводилось бачити таку стихію.

Спочатку з неба впала Градина! Ми її навіть встигли розглянути. Наче заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!

– написала Тетяна Каменська.

Град був розміром з куряче яйце.

Мешканці Боярки також публікують відео з градом. Там він завдав шкоди автомобілям, які були в той час під відкритим небом.

Град у Боярці: дивіться відео Миколи Войновського

Град падав розміром з куряче яйця: дивіться відео Миколи Войновського

Також град пошкодив автомобілі.



Град пошкодив автомобілі / Фото з фейсбуку Миколи Войновського

Рятувальники попереджають про негоду на Київщині

У Києві в най ближчу годину (орієнтовно 16 година – 24 канал) та до кінця доби 26 червня й 27 червня – грози, град та шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– написали в ДСНС.

Також попередили, що у Київській області 27 червня будуть грози. Ба більше, 26 червня у окремих районах град, шквали до 19 – 24 метрів за секунду та сильні зливи.

Ситуація у Києві

Попередньо відомо, що у Києві ситуація поки що не критична. Проте, судячи з відео, там також буде гроза та вітер.

Над Києвом згущуються грозові хмари: дивіться відео Оленки Кандяк, 24 канал

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