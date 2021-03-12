Київ терміново зачинять для вантажівок та фур
Київ засипає снігом / КМДА
Через різке погіршення погодних умов ввечері у Києві очікують серйозний транспортний колапс. Щоб не погіршувати його, у КМДА вирішили обмежити в'їзд до столиці великогабаритного транспорту.
Джерело:КМДА
Рішення не пускати до Києва фури почне діяти з 17:00. Цілком ймовірно, що це дійсно мінімізує виникнення заторів, якщо до цього часу на дорогах не застрягнуть вантажівки, які встигнуть в'їхати до заборони.
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Через введення в дію обмежень водіїв-далекобійників просять сформувати маршруту в об'їзд Києва.
Комунальники поки не справляються
- Скільки часу діятимуть обмеження, у КМДА не повідомили. За словами чиновників, великогабаритний транспорт запускатимуть до міста залежно від погодних умов.
- Наразі дороги міста прибирають комунальники. Але взяти ситуацію під контроль вони ще не встигли.
- Снігоприбиральній техніці подекуди заважають припарковані з порушенням автівки, а також затори, які вже утворилися.
Через досить потужний снігопад, який почався близько опівдня, мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств із проханням влаштувати співробітникам скорочений день.
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