Через різке погіршення погодних умов ввечері у Києві очікують серйозний транспортний колапс. Щоб не погіршувати його, у КМДА вирішили обмежити в'їзд до столиці великогабаритного транспорту.

Рішення не пускати до Києва фури почне діяти з 17:00. Цілком ймовірно, що це дійсно мінімізує виникнення заторів, якщо до цього часу на дорогах не застрягнуть вантажівки, які встигнуть в'їхати до заборони.

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Через введення в дію обмежень водіїв-далекобійників просять сформувати маршруту в об'їзд Києва.

Комунальники поки не справляються

Скільки часу діятимуть обмеження, у КМДА не повідомили. За словами чиновників, великогабаритний транспорт запускатимуть до міста залежно від погодних умов.

Наразі дороги міста прибирають комунальники. Але взяти ситуацію під контроль вони ще не встигли.

Снігоприбиральній техніці подекуди заважають припарковані з порушенням автівки, а також затори, які вже утворилися.

Через досить потужний снігопад, який почався близько опівдня, мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств із проханням влаштувати співробітникам скорочений день.