Київ терміново зачинять для вантажівок та фур

Джерело:КМДА
Через різке погіршення погодних умов ввечері у Києві очікують серйозний транспортний колапс. Щоб не погіршувати його, у КМДА вирішили обмежити в'їзд до столиці великогабаритного транспорту.
Рішення не пускати до Києва фури почне діяти з 17:00. Цілком ймовірно, що це дійсно мінімізує виникнення заторів, якщо до цього часу на дорогах не застрягнуть вантажівки, які встигнуть в'їхати до заборони.
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Через досить потужний снігопад, який почався близько опівдня, мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств із проханням влаштувати співробітникам скорочений день.