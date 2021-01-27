У Київ тимчасово не пускатимуть вантажівки: через сильний сніг

Через сильний сніг у Києві вирішили тимчасово заборонити в’їзд великогабаритного транспорту. Правило діятиме з 00:00 28 січня.

Джерело: КМДА

Обмеження вводиться 28 січня та діятиме до покращення погодних умов. В Департаменті муніципальної безпеки обіцяють повідомити коли шлях для вантажівок буде відкрито.

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Також в КМДА попередили водіїв про те, що на дорогах можлива ожеледиця.

Міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях,

– повідомляють в адміністрації.

Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.