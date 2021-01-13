Українська столиця знову опинилась у світовому антирейтингу міст за кількістю заторів. Київ у 2020 році зайняв 7 місце, це єдине європейське місто у першій десятці. А у 20-ку потрапили ще й Одеса та Харків.

Ситуація з заторами у Києві погіршується щороку, й поки влада обіцяє якось розв'язати цю проблему, столиця все підіймається у списку – у 2019 році було 12 місце. Антирейтинг готує сервіс TomTom. В компанії порахували дані з 57 країн та 416 міст.

Читайте також Київ посів 100-е місце у рейтингу найзеленіших міст світу

Найгірша ситуація із заторами у світі у Москві. Столиця Росії посідає "почесне" перше місце у цьому списку. Срібло та бронзу "узяли" Мумбай (Індія) та Богота (Колумбія).

До цього рейтингу потрапили ще два українських міста – Одеса (11 місце) та Харків (13-те).

Ось так виглядає перша 20-ка міст

Скриншот сайту TomTom

Туреччина (за винятком невеликої її частини) не вважається Європою, з точки зору географії. Так само говорять й про Росію. Якщо враховувати ці факти, то перші 3 місця в Європі посідають українські міста.

До речі! Сайт 24 каналу щодня готує інформацію для водіїв про затори у Києві.