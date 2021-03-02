Українська столиця увійшла до рейтингу кращих 100 міст для життя. Перше місце у списку зайняла столиця Фінляндії, а от Київ фактично замикає цей перелік.

Рейтинг складає консалтингова фірма Knight Frank, він охоплює 100 міст. До трійки лідерів потрапили: фінляндські Гельсінкі, іспанський Мадрид та канадський Ванкувер.

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Топ-100 міст світу за якістю життя

Рейтинг міст за якістю життя розраховують за 4 показниками:

охорона здоров'я;

безпека;

якість повітря;

стійкість – екологічна та ринкова.

Київ посідає у цьому списку 99 позицію. Його випередила столиця ПАР – Йоганнесбург, а замкнув 100 міст нігерійський Лагос.

Цікаво знати! У 2019 році найкращими визнали тільки європейські міста – Осло, Цюріх і Гельсінкі.

Рейтинг 100 інноваційних міст світу

Рейтинг City Trifecta визначається за показниками якості життя та рівнем інноваційного розвитку.

До цього переліку Україна не потрапила.

Очолив список 2020 року німецький Мюнхен, на другій позиції розташувався японський Токіо, а третє місце між собою поділили Париж та Нью-Йорк. Список з інноваційності теж замикає нігерійський Лагос.