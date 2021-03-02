Київ увійшов до 100 міст за якістю життя: на якому місці столиця

Українська столиця увійшла до рейтингу кращих 100 міст для життя. Перше місце у списку зайняла столиця Фінляндії, а от Київ фактично замикає цей перелік.

Рейтинг складає консалтингова фірма Knight Frank, він охоплює 100 міст. До трійки лідерів потрапили: фінляндські Гельсінкі, іспанський Мадрид та канадський Ванкувер.

До теми Штучний інтелект боротиметься із заторами у Києві: готують новий проєкт

Топ-100 міст світу за якістю життя

Рейтинг міст за якістю життя розраховують за 4 показниками:

охорона здоров'я;

безпека;

якість повітря;

стійкість – екологічна та ринкова.

Київ посідає у цьому списку 99 позицію. Його випередила столиця ПАР – Йоганнесбург, а замкнув 100 міст нігерійський Лагос.

Рейтинг 100 інноваційних міст світу

У 2019 році найкращими визнали тільки європейські міста – Осло, Цюріх і Гельсінкі.

Рейтинг City Trifecta визначається за показниками якості життя та рівнем інноваційного розвитку.

До цього переліку Україна не потрапила.

Очолив список 2020 року німецький Мюнхен, на другій позиції розташувався японський Токіо, а третє місце між собою поділили Париж та Нью-Йорк. Список з інноваційності теж замикає нігерійський Лагос.