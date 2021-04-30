Київ виходить з локдауну: які обмеження скасують 1 та 5 травня

Вихід Києва з посилених карантинних обмежень фактично відбуватиметься поступово. Частина вимог буде послаблена вже 1 травня. А з 5 травня протиепідеміологічних заборон буде ще менше.

Через покращення ситуації з розповсюдженням COVID-19 у столиці незабаром майже повноцінно запрацюють заклади громадського харчування, торговельні центри та фітнес-зали.

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Крім того, влада дозволить проведення масових заходів.

Що дозволять у Києві з 1 травня

У КМДА підкреслили, що попри зняття деяких обмежень після виходу Києва з локдауну, обов'язковими для жителів залишатимуться носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

З 1 травня у столиці:

забезпечать вільний доступ людей до громадського транспорту. Однак при цьому заповненість тролейбусів, трамваїв, автобусів та маршруток має бути не більше, аніж 50% від кількості місць;

почнуть працювати заклади торгівлі та торгово-розважальні центри;

дозволять роботу ярмарків та ринків;

заклади громадського харчування зможуть приймати клієнтів з 7:00 до 24:00, але за умови дотримання відстані у 2 метри між столами та не більше 4 осіб за столом. Банкети та інші масові заходи заборонені;

за умови дотримання 10 квадратних метрів на 1 особу можуть працювати спортивні зали та фітнес-центри. У басейні зможуть плавати не більше 4 осіб на одній доріжці при індивідуальних заняттях та не більше 6 осіб при групових;

відкриються кінотеатри та інші заклади культури. Вони мають забезпечити заповнення не більш ніж 50% місць;

дозволять проведення масових заходів з наповненістю залів не більше на 50% місць та з урахуванням 4 квадратних метрів на 1 відвідувача.

Що дозволять у Києві з 5 травня

відкриються дитячі садочки, школи та інші заклади освіти. Під забороною залишаться проведення масових заходів із глядачами;

почнеться навчально-тренувальний процес у спортивних спорудах закладами фізичної культури й спорту;

кияни отримають доступ до надання соціальних послуг;

Загалом у Києві з початку травня діятимуть всі правила, які передбачені адаптивним карантином від МОЗ, та стосуються жовтої зони.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу