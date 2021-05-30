Володимир Зеленський звернув увагу на історичну атмосферу Києва. Водночас він зауважив, що цим столиця заряджає та заворожує.

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"Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає", – написав Володимир Зеленський.

Президент додав: "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве".

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