Київ – він особливий, – Зеленський привітав із Днем столиці України

Володимир Зеленський опублікував привітання з нагоди Дня Києва. Президент підкреслив, що столиця України – особлива.
Володимир Зеленський звернув увагу на історичну атмосферу Києва. Водночас він зауважив, що цим столиця заряджає та заворожує.
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"Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає", – написав Володимир Зеленський.
Президент додав: "Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький!" З днем народження, Києве".
День заснування Києва: головне
- У 2021 році українці відзначають День Києва 30 травня. Столиці – 1539 років.
- Свято Дня Києва немає сталої дати, через що щороку його відзначають в останню неділю травня.
- День міста вперше почали святкувати у травні 1982 року, тоді відзначили 1500 років від дня заснування Києва.