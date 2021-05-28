Торік Київ займав 139 сходинку цього рейтингу. Українська столиці випередила Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер та Глазго.

Актуально Кличко розповів, чому у Києві прориває труби

Як оцінювали

Міста оцінювали за низкою критеріїв:

безпека,

якість інфраструктури,

доступність транспорту,

кількість закладів культури,

рівень розвитку бізнесу тощо.

Укладачі рейтингу вважають, що у столиці України є перспективи піднятись ще вище наступного року.

Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ – це спокійна європейська столиця на підйомі,

– зазначено у тексті.

Інші рейтинги

Цікаво, що існують й інші рейтинги, у яких наша столиця посідає останні місця. До прикладу, у березні 2021 року оприлюднили рейтинг City Wellbeing Index – він також визначає міста за якістю життя. Так от у цьому списку Київ зайняв передостаннє місце, поряд зі столицею Нігерії. Про це повідомляли на Інтерфакс-Україна.