Київ вперше увійшов у сотню кращих міст світу: обійшов навіть Манчестер та Глазго

Київ вперше потрапив у ТОП 100 найкращих міст світу. На думку компанії "Resonance" столиця України посіла 87 місце.

Торік Київ займав 139 сходинку цього рейтингу. Українська столиці випередила Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер та Глазго.

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Як оцінювали

Міста оцінювали за низкою критеріїв:

безпека,

якість інфраструктури,

доступність транспорту,

кількість закладів культури,

рівень розвитку бізнесу тощо.

Укладачі рейтингу вважають, що у столиці України є перспективи піднятись ще вище наступного року.

Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ – це спокійна європейська столиця на підйомі,

– зазначено у тексті.

Інші рейтинги

Цікаво, що існують й інші рейтинги, у яких наша столиця посідає останні місця. До прикладу, у березні 2021 року оприлюднили рейтинг City Wellbeing Index – він також визначає міста за якістю життя. Так от у цьому списку Київ зайняв передостаннє місце, поряд зі столицею Нігерії. Про це повідомляли на Інтерфакс-Україна.