Київ вперше за 37 років купить нові кабіни для фунікулера
Для київського фунікулеру куплять нові кабіни / 24 канал
У Києві вирішили оновити фунікулер, планують закупити нові кабіни та обладнання. Останній раз це робили у 1984 році.
Джерело:24 канал
"Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю 2 кабін вартістю майже 6,5 мільйонів євро. Про це свідчать дані в системі тендерів.
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Заявки приймають до 24 березня. Терміни планують завершити не пізніше вересня 2022 року.
Разом з кабінами "Київпастранс" закупить:
- інструменти,
- обладнання,
- системи швидкої зарядки,
- запчастини.
Також "купуватимуть" й послуги з навчання персоналу. Проєкт реалізується спільно з Європейським інвестиційним банком.
Крім цього, Київ закупить 20 трамваїв і 100 автобусів, про це раніше повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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