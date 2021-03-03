Київ вперше за 37 років купить нові кабіни для фунікулера

У Києві вирішили оновити фунікулер, планують закупити нові кабіни та обладнання. Останній раз це робили у 1984 році.

"Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю 2 кабін вартістю майже 6,5 мільйонів євро. Про це свідчать дані в системі тендерів.

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Заявки приймають до 24 березня. Терміни планують завершити не пізніше вересня 2022 року.

Разом з кабінами "Київпастранс" закупить:

інструменти,

обладнання,

системи швидкої зарядки,

запчастини.

Також "купуватимуть" й послуги з навчання персоналу. Проєкт реалізується спільно з Європейським інвестиційним банком.

Крім цього, Київ закупить 20 трамваїв і 100 автобусів, про це раніше повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Київський фунікулер був запущений в 1905 році. Він з'єднує історичний старий Київ з Поштовою площею. Останній раз капітально оновлювався у 1984 році.