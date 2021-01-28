Київ потрапив до престижного міжнародного рейтингу "Global cities: нові пріоритети для нового світу". Це вперше українська столиця опинилась у цьому списку.

Джерело: КМДА

Київ включили до двох видань: "Глобальний індекс міст" (GCI) та "Глобальний прогноз міст" (GCO). Наша столиця посіла 89 та 94 позицію зі 151 міста світу.

Читайте також У ботанічному саду Києва розквітла 200-річна пальма: рідкісні фото

"Глобальний індекс міст" (GCI) оцінює ділову активність, людський капітал, інформаційний обмін, культурний досвід та залученість громадськості до прийняття рішень. "Глобальний прогноз міст" (GCO) аналізує передумови для майбутнього розвитку, ґрунтуючись на економічних показниках, інноваціях та здатності міста залучати до активної участі талановитий людський капітал.

Укладачі рейтингу проаналізували соціально-економічне становище Києва на момент входження в стан боротьби проти поширення пандемії COVID-19 та перспективи відновлення економіки міста в умовах мінливого світу.

Аналітики також відзначили основні наслідки пандемії у великих містах та окреслили низку тенденцій та викликів, які доведеться долати очільникам міст. Автори рейтингу пропонують особливу увагу звернути на 3 важливі сфери, у яких необхідно рухати інноваційний процес: економіка, соціальна політика та культура.

П’ятірка лідерів Глобального індексу міст (GCI) виглядає так:

Нью-Йорк (США),

Лондон (Велика Британія),

Париж (Французька Республіка),

Токіо (Японія),

Пекін (КНР).

Замикає десятку лідерів американське місто Вашингтон. Натомість найкращі передумови для відновлення економіки та подальшого розвитку, на думку авторів "Глобального прогнозу міст" (GCO), мають: