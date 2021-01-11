У Київ з 14 січня нарешті прийдуть морози, а також буде сніг. Цей тиждень приманить в Україну холодну повітряну масу арктичного походження, запевняють синоптики.

Наразі 11 січня у столиці без істотних опадів, вітер північний, 3 – 8 метрів у секунду. Про це свідчать дані прогнозу Укргідрометцентру.

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На кінець тижня – 14 січня у Київ прийде справжня зима

Прогноз погоди у Києві на 11 – 15 січня / Скриншот сайту Укргідрометцентру

Цей тиждень приманить в Україну холодну повітряну масу арктичного походження. Вона заповзатиме поступово, знижуючи температуру повітря до невеликих, а потім до помірних морозів. А потім і до сильних,

— розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, пік похолодання в Україні очікується з 14 по 19 січня. У нічні години ймовірно до -14 – 20 градусів.

У понеділок і вівторок, 11 – 12 січня, снігопадів не очікується. А 13 – 14 січня у західних та північних областях літатиме періодично сніг на фоні "мінусів".