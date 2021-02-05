Через негоду в 8 та 9 лютого у Києві діятиме заборона на в'їзд великогабаритного транспорту. Точний час початку обмежень наразі невідомий.

Як зазначили у КМДА, відсутність вантажівок на дорозі допоможе зменшити затори. Крім того, це спростить рух техніки, яка прибиратиме автошляхи.

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Також, якщо далекобійникам та власникам чималих машин заборонять заїжджати до Києва, столичні автомобілісти будуть позбавлені необхідності уникати зіткнення з вантажівками, які буксують при русі вгору та зкочуються назад.

Працюватимуть евакуатори

Чиновники також у черговий раз закликали киян утриматися від користування особистими автівками під час снігопаду, та попросили надавати перевагу громадському транспорту.

А от особливу увагу 8 та 9 лютого автомобілістам треба приділяти паркуванню своїх машин. Якщо автівка буде залишена на узбіччі доріг та у забороненому для цього місці, та заважатиме роботі снігоприбиральної техніки, її обов'язково відвезуть на штрафмайданчик.

За даними Українського гідрометцентру, вже наступного понеділка у Києві можуть випасти від 15 до 20 сантиметрів снігу. Опади супроводжуватимуться різким зниженням температури та ожеледицею.