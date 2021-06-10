Київ закупить 50 нових вагонів метро на кредит ЄБРР

Депутати Київради узгодили проведення закупівлі нових вагонів для підземки на 50 мільйонів євро. Гроші столиці надасть у кредит Європейський банк реконструкції та розвитку.
Під час пленарного засідання більшість депутатів Київради проголосували за проведення закупівель для КП "Київський метрополітен". Представники місцевої влади погодили кілька договорів, укладених у межах підготовки інвестиційного проекту "Модернізація міського транспорту міста Києва II".
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Тендерну процедуру проводять на майданчику закупівель ЄБРР.
У метро Києва з'являться прохідні вагони
У КМДА зазначили, що 50 мільйонів євро планують витратити на 50 вагонів.
Зроблять це двома лотами:
- 5 поїздів з окремими вагонами;
- 5 поїздів з прохідними вагонами.
Перший етап проведення тендеру вже закінчився. Наразі посадовці опрацьовують пропозиції учасників торгів.
У лютому 2021 року Київрада надала гарантії ЄБРР для отримання Києвом кредиту на нові вагони метро. Реалізація цього інвестиційного проєкту матиме відчутний ефект вже в короткостроковій перспективі, і дасть можливість поліпшити транспортне обслуговування киян і гостей столиці,
– підкреслив директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік.