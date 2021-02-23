Київрада 23 лютого ухвалила рішення про залучення 50 мільйонів євро від ЄБРР, щоб закупити нові вагони для метро. Для такого кредиту депутати надали місцеві гарантії.

Строк залучення коштів ЄБРР – до 12 років.

Читайте також У Києві планують реконструкцію вулиці Петра Сагайдачного

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 50 млн євро на закупівлю Києвом вагонів метрополітену. І після рішення Київради – у п’ятницю – ми підпишемо кредитний договір. Та плануємо цього року укласти контракт на придбання нових вагонів для столичного метро,

– сказав мер Києва Віталій Кличко.

Пресслужба Київради також повідомила, що за ці гроші можна буде придбати 50 вагонів – тобто вартість одного складатиме – 1 мільйон євро.

Куди підуть вагони

У першу чергу на вагони будуть працювати на Сирецько-Печерській ("зеленій") лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.

Депутати запевняють, що це покращить транспортне обслуговування мешканців прилеглих районів та гостей столиці, дасть можливість швидко перевозити пасажирів до центру міста, пересадочних станцій, зменшити навантаження на наземний транспорт, і поліпшити екологічну ситуацію в Києві.