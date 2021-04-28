Київ залишає червону карантинну зону
Київ залишає червону карантинну зону / rbc.ua
Державна комісія прийняла рішення про переведення Києва з червоної у жовту карантинну зону. Зміни наберуть чинності опівночі 1 травня.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
За словами Немчінова, 28 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Київ залишає червону зону
Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва,
– повідомив міністр.
У столиці діятимуть обмеження жовтої карантинної зони.
Нагадаємо, раніше рішення про послаблення локдауну в Києві з 1 травня прийняла і місцева влада.
Що заборонено та дозволено в "жовтих" областях
- у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;
- у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;
- масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;
- можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;
- заклади харчування можуть працювати лише до півночі;
- заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.
Ситуація з коронавірусом у Києві
- За добу 27 квітня у столиці коронавірус підтвердили у 1 070 місцевих жителів. Це на 200 випадків більше, ніж у попередню добу. Кількість смертей, на жаль, також збільшилась.
- Загалом від початку епідемії недугу підхопили вже 193 690 киян. Одужати вдалося 122 047 людям, на жаль, померли – 4 537.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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