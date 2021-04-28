Київ залишає червону карантинну зону

Джерело:телеграм Олега Немчінова
Державна комісія прийняла рішення про переведення Києва з червоної у жовту карантинну зону. Зміни наберуть чинності опівночі 1 травня.
За словами Немчінова, 28 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Раніше У Києві скасовують локдаун, – Кличко
Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва,
– повідомив міністр.
У столиці діятимуть обмеження жовтої карантинної зони.
Нагадаємо, раніше рішення про послаблення локдауну в Києві з 1 травня прийняла і місцева влада.Зверніть увагу! Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ наступним вийде з червоної зони. Адже МОЗ направило подання до держкомісії відповідне звернення.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу