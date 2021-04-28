Київ залишає червону карантинну зону

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Джерело:

телеграм Олега Немчінова

Державна комісія прийняла рішення про переведення Києва з червоної у жовту карантинну зону. Зміни наберуть чинності опівночі 1 травня.

За словами Немчінова, 28 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Київ залишає червону зону

Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва,
– повідомив міністр.

У столиці діятимуть обмеження жовтої карантинної зони.

Нагадаємо, раніше рішення про послаблення локдауну в Києві з 1 травня прийняла і місцева влада. 

Зверніть увагу! Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ наступним вийде з червоної зони. Адже МОЗ направило подання до держкомісії відповідне звернення.

Що заборонено та дозволено в "жовтих" областях

  • у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;
  • у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;
  • масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;
  • можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;
  • заклади харчування можуть працювати лише до півночі;
  • заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

Ситуація з коронавірусом у Києві

  • За добу 27 квітня у столиці коронавірус підтвердили у 1 070 місцевих жителів. Це на 200 випадків більше, ніж у попередню добу. Кількість смертей, на жаль, також збільшилась.
  • Загалом від початку епідемії недугу підхопили вже 193 690 киян. Одужати вдалося 122 047 людям, на жаль, померли – 4 537.


Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу