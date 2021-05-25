Ускладнюється рух через ремонтні роботи та аварії. Правоохоронці вже зафіксували низку ДТП.

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Де ускладнений рух: деталі

  • В центрі: на Січових Стрільців, Саксаганського, Хрещатик, Глибочицькій, Великій Житомирській, Великій Васильківській, Олександра Довженка, Жилянській та бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Дружби Народів.
  • В заторах стоять авто на проспектах Повітрофлотський, Науки, Перемоги, Науки та Степана Бандери.
  • "Тягучки" на Окружній дорозі та Набережному шосе.
  • Значно ускладнений рух на Південному, Русанівському та Північному мостах через аварії.
  • На Дніпровській набережній, проспектах Гагаріна, Миколи Бажана та Броварському також усе стоїть.

Інтерактивна карта заторів

карта заторів києва