Місто ніби зупинилося: Київ застряг у тягучках

У Києві ввечері завжди підвищується трафік. 25 травня найбільші затори фіксують в центрі, на в'їздах до мостів та на виїзді зі столиці.
Ускладнюється рух через ремонтні роботи та аварії. Правоохоронці вже зафіксували низку ДТП.
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Де ускладнений рух: деталі
- В центрі: на Січових Стрільців, Саксаганського, Хрещатик, Глибочицькій, Великій Житомирській, Великій Васильківській, Олександра Довженка, Жилянській та бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Дружби Народів.
- В заторах стоять авто на проспектах Повітрофлотський, Науки, Перемоги, Науки та Степана Бандери.
- "Тягучки" на Окружній дорозі та Набережному шосе.
- Значно ускладнений рух на Південному, Русанівському та Північному мостах через аварії.
- На Дніпровській набережній, проспектах Гагаріна, Миколи Бажана та Броварському також усе стоїть.
Інтерактивна карта заторів