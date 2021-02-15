Новий робочий тиждень розпочався для столичних автомобілістів з неприємних моментів. У Києві 15 лютого утворилися надсерйозні затори. Утворилися вони на звичних для всіх місцях, але вщент зупинили рух містом.

Сайт 24 каналу розповідає де спостерігаються затори у Києві у години пік. Де у Києві важко проїхати зранку 15 лютого: Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);

Вулиця Центральна;

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");

Вулиця Набережно-Рибальська;

Гаванський міст;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Лобановського;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;

Де у Києві 15 лютого затори / Скриншот Google Maps Попри всі обіцянки синоптиків про надмасштабне випадіння снігу на вихідних, у Києві опадів майже не було. Однак зранку в понеділок, знову ж таки, всупереч прогнозам експертів, у місті пішов снігопад. І це призвело до ускладнення ситуації на дорогах. Втім, більшість транспортних артерій у столиці все ж таки відчищені.