Зранку 15 лютого Київ паралізували затори: онлайн-карта

15 лютого 2021 , 08:25
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Джерело:

24 канал

Новий робочий тиждень розпочався для столичних автомобілістів з неприємних моментів. У Києві 15 лютого утворилися надсерйозні затори. Утворилися вони на звичних для всіх місцях, але вщент зупинили рух містом.

Сайт 24 каналу розповідає де спостерігаються затори у Києві у години пік.

Де у Києві важко проїхати зранку 15 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);
  • Вулиця Центральна;
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст;
  • Проспект Соборності;
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Проспект Визволителів;
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича;
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Гаванський міст;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Лобановського;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Проспект Степана Бандери;


Де у Києві 15 лютого затори / Скриншот Google Maps

Попри всі обіцянки синоптиків про надмасштабне випадіння снігу на вихідних, у Києві опадів майже не було. Однак зранку в понеділок, знову ж таки, всупереч прогнозам експертів, у місті пішов снігопад. І це призвело до ускладнення ситуації на дорогах. Втім, більшість транспортних артерій у столиці все ж таки відчищені.