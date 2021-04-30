Київ потрапив до жовтої зони карантину й на травневі вихідні людям дозволили гуляти. Втім, варто дотримуватись протиепідемічних заходів.
До теми про мера Кличко готується до звільнення з посади голови КМДА, але хоче зберегти владу, – експерт
Щоб локдаун не був марним
Про це вкотре наголосив мер Віталій Кличко. Він закликав людей провести ці дні зі своїми родинами.
Час ходити в гості та збиратися великим компаніями ще не прийшов. Сьогодні головне не спричинити нової хвилі хвороби, бо вийде так, що локдаун був марним,
– підкреслив Кличко під час традиційного онлайн-брифінгу.
Він також нагадав, що Київ виходить з локдауну й підкреслив, що подальша ситуація у місті буде залежати від кожного мешканця.
У Києві з 1 травня діятимуть обмеження жовтої зони
- у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;
- у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;
- масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;
- можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;
- заклади харчування можуть працювати лише до півночі;
- заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу