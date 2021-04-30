Київ потрапив до жовтої зони карантину й на травневі вихідні людям дозволили гуляти. Втім, варто дотримуватись протиепідемічних заходів.

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Щоб локдаун не був марним

Про це вкотре наголосив мер Віталій Кличко. Він закликав людей провести ці дні зі своїми родинами.

Час ходити в гості та збиратися великим компаніями ще не прийшов. Сьогодні головне не спричинити нової хвилі хвороби, бо вийде так, що локдаун був марним,

– підкреслив Кличко під час традиційного онлайн-брифінгу.

Він також нагадав, що Київ виходить з локдауну й підкреслив, що подальша ситуація у місті буде залежати від кожного мешканця.

У Києві з 1 травня діятимуть обмеження жовтої зони

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу