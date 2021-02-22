Київ знову потрапив до міст з найбільш забрудненим повітрям у світі
Повітря у Києві знову забруднене / nv.ua
Мешканці столиці у черговий раз потерпають від поганої якості повітря. Зранку 22 лютого фактично у всіх районах Києва можна відчути неприємний запах.
Джерело:24 канал
Згідно з даними системи IQAir, зранку Київ посідав 6 місце у рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям.
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Станом на 11:30 індекс наявності небезпечних часток зупинився на відмітці 145 при нормі у 50.
Шкідливо для уразливих груп
- Як зазначають експерти, наразі повітря у Києві може робити шкоду людям із захворюваннями дихальних шляхів.
- Киянам із вразливостями легень краще вдягати респіратори, а у приміщеннях не відкривати вікна.
- Також краще уникати занять спортом на повітрі.
Перше місце у світі сьогодні займає російський Красноярськ, де небезпечні домішки призвели до відхилення від норми у 7 разів.
У Києві знову небезпечно забруднене повітря / Скриншот показників IQAir
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