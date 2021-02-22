Київ знову потрапив до міст з найбільш забрудненим повітрям у світі

Джерело:24 канал
Мешканці столиці у черговий раз потерпають від поганої якості повітря. Зранку 22 лютого фактично у всіх районах Києва можна відчути неприємний запах.
Згідно з даними системи IQAir, зранку Київ посідав 6 місце у рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям.
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Перше місце у світі сьогодні займає російський Красноярськ, де небезпечні домішки призвели до відхилення від норми у 7 разів.
У Києві знову небезпечно забруднене повітря / Скриншот показників IQAir