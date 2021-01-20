Рівень небезпечних домішок у повітрі в Києві 20 січня є вкрай небезпечним для чутливих осіб та шкідливий для людей, які можуть похизуватися гарним здоров'ям.

З самого ранку прилади зафіксували на вулицях Києва забруднення повітря, яке у кілька разів перевищує норму. Про це свідчать дані IQAir.

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Загальний індекс забруднення повітря у Києві наразі сягає відмітки у 163. При нормі у 50.

13 місце у світі

Крім того, столиця знову потрапила у топ міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. Перше місце посідає сербське місто Приштина з індексом у 260. Містом з найбільш чистим повітрям сьогодні є американське Солт-Лейк-Сіті, де показники забрудненості взагалі показують 4.

Київ перебуває на 13 місці. Гірш за все дихається мешканцям вулиці Миколи Шепелєва, де прилади зафіксували індекс 187.

Всім мешканцям столиці рекомендують не виходити з домівок без необхідності. Також краще відмовитися від зайнять спортом на відкритому повітрі.