Київ знову потрапив у список міст світу з найбруднішим повітрям

У Києві знову зіпсувалось повітря. Станом на 12:00 18 лютого українська столиця посідає 9 сходинку із показником – 152, а норма – 50.

"Медалі" сьогодні узяли міста з Азії. Перше місце у міста Лахор (Пакистан) – 243 а "срібло" та "бронзу" отримали дві столиці – Дака (Бангладеш) та Делі (Індія).

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Варто підкреслити, що ситуація змінюється швидко й на вечір у Києві повітря може очиститись.

Рівень забруднення повітря у світі / Скриншот сайту IQAir

Наразі рівень забруднення небезпечний для людей, які входять у групу ризику.

Чому у Києві погане повітря

Насправді екологи зазначають, що це тимчасове явище – повітря псується через погодні умови й велику загазованість від транспорту. Найчастіше таке трапляється у години пік – коли на дорогах з’являються великі затори. Як тільки погодні умови стають більш сприятливими – небезпечні речовини розвіюються.

Раніше сайт 24 каналу отримав пояснення еколога Олександра Соколенка. Він зауважив, що у Києві повітря псується давно, просто раніше люди не мали технічних можливостей слідкувати за ситуацією.