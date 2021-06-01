На Лівому березі рух обмежено у традиційних місцях. Окрім цього, зранку там сталось аж 3 ДТП, а також є аварії на мостах.

До теми Під Києвом зіткнулися 6 вантажівок: серед них транспорт Нацгвардії – фото, відео

Де у Києві важко проїхати зранку 1 червня:

  • проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича та Північний міст;
  • вулиця Набережно-Рибальська;
  • вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • проспект Героїв Сталінграду;
  • проспект Бандери;
  • проспект Перемоги;
  • проспект Любомира Гузара та інші.

Детально із ситуацію на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті:

Також неможливо буде проїхати

На провулку Патона буде перекритий рух транспорту з через ремонтні роботи. Перекриття триватиме з 08:00 до 17:00 години 1 червня. Про це повідомили в КМДА


Місце, де перекриють рух / Фото КМДА 