Затори в Києві 1 червня: де важко проїхати

У Києві, у вівторок 1 червня, спостерігаються величезні затори на дорогах. Значна частина онлайн-карти позначена червоним.
На Лівому березі рух обмежено у традиційних місцях. Окрім цього, зранку там сталось аж 3 ДТП, а також є аварії на мостах.
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Де у Києві важко проїхати зранку 1 червня:
- проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича та Північний міст;
- вулиця Набережно-Рибальська;
- вулиця Набережно-Хрещатицька;
- проспект Героїв Сталінграду;
- проспект Бандери;
- проспект Перемоги;
- проспект Любомира Гузара та інші.
Детально із ситуацію на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті:
Також неможливо буде проїхати
На провулку Патона буде перекритий рух транспорту з через ремонтні роботи. Перекриття триватиме з 08:00 до 17:00 години 1 червня. Про це повідомили в КМДА.
Місце, де перекриють рух / Фото КМДА