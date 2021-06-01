Затори в Києві 1 червня: де важко проїхати

У Києві, у вівторок 1 червня, спостерігаються величезні затори на дорогах. Значна частина онлайн-карти позначена червоним.

На Лівому березі рух обмежено у традиційних місцях. Окрім цього, зранку там сталось аж 3 ДТП, а також є аварії на мостах.

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Де у Києві важко проїхати зранку 1 червня:

проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича та Північний міст;

вулиця Набережно-Рибальська;

вулиця Набережно-Хрещатицька;

проспект Героїв Сталінграду;

проспект Бандери;

проспект Перемоги;

проспект Любомира Гузара та інші.

Детально із ситуацію на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті:

Також неможливо буде проїхати

На провулку Патона буде перекритий рух транспорту з через ремонтні роботи. Перекриття триватиме з 08:00 до 17:00 години 1 червня. Про це повідомили в КМДА.



Місце, де перекриють рух / Фото КМДА