На Лівому березі рух обмежений у традиційних місцях. До того ж зранку там сталось аж 5 ДТП.
До теми Вантажівка наїхала на легковик і обидва авто загорілися: відео смертельної ДТП на виїзді з Києва
Де у Києві важко проїхати зранку 24 травня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 24 травня затори / Скриншот Google Maps
Київ розпочинає програму зі зниження швидкості у житлових районах
У Києві на вулиці Лютеранській встановили перший у місті знак обмеження швидкості транспортних засобів до 30 кілометрів на годину. Детально про це розповідає КМДА.