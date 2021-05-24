На Лівому березі рух обмежений у традиційних місцях. До того ж зранку там сталось аж 5 ДТП.

До теми Вантажівка наїхала на легковик і обидва авто загорілися: відео смертельної ДТП на виїзді з Києва

Де у Києві важко проїхати зранку 24 травня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Вулиця Братиславська ("Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича й Північний міст

Вулиця Набережно-Рибальська

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Героїв Сталінграду

Проспект Бандери

Проспект Перемоги

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 24 травня затори / Скриншот Google Maps

Київ розпочинає програму зі зниження швидкості у житлових районах

У Києві на вулиці Лютеранській встановили перший у місті знак обмеження швидкості транспортних засобів до 30 кілометрів на годину. Детально про це розповідає КМДА.