Київ зранку 24 травня охопили затори: онлайн-карта

24 травня 2021 , 05:27
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Джерело:

24 канал

У Києві, у понеділок 24 травня, спостерігаються величезні затори на дорогах. Онлайн-карта уся позначена червоним.

На Лівому березі рух обмежений у традиційних місцях. До того ж зранку там сталось аж 5 ДТП.

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Де у Києві важко проїхати зранку 24 травня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 24 травня затори / Скриншот Google Maps

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Автор: Ярослав Голобородько