Київ 28 травня знову стоїть у ранкових заторах: де ускладнено рух

На дорогах Києва 28 травня по-ранковому підвищений трафік. Кияни та гості міста поспішають до центру: рух авто повільний через годину-пік.

Водіям доводиться стояти на в'їздах на мости, в центрі та на головних транспортних артеріях. На деяких ділянках рух ускладнено через ремонтні роботи та ДТП.

До теми Під Києвом зіткнулися 6 вантажівок: серед них транспорт Нацгвардії – фото, відео

Де затруднений рух в Києві: деталі

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші.

Рух частково паралізований через ДТП: аварія на Голосіївському проспекті, на вулиці Жилянській та декілька ДТП на Великій Окружній дорозі.

Де корки в Києві: онлайн карта

Аварія на Борщагівці: деталі

Через аварію на бульвару Вацлава Гавела 18а рух повністю паралізовано.

Легковик атакував трамвай близько 08:20 ранку.

На місці працює поліція.

Водії та пасажири нервують: доводиться об'їжджати місце ДТП, а кияни вимушені змінювати свої плани та добиратися в центр не на електротранспорті.

Місце ДТП очима інших водіїв: відео