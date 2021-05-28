Київ 28 травня знову стоїть у ранкових заторах: де ускладнено рух

На дорогах Києва 28 травня по-ранковому підвищений трафік. Кияни та гості міста поспішають до центру: рух авто повільний через годину-пік.
Водіям доводиться стояти на в'їздах на мости, в центрі та на головних транспортних артеріях. На деяких ділянках рух ускладнено через ремонтні роботи та ДТП.
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Де затруднений рух в Києві: деталі
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Бандери;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Рух частково паралізований через ДТП: аварія на Голосіївському проспекті, на вулиці Жилянській та декілька ДТП на Великій Окружній дорозі.
Де корки в Києві: онлайн карта
Аварія на Борщагівці: деталі
- Через аварію на бульвару Вацлава Гавела 18а рух повністю паралізовано.
- Легковик атакував трамвай близько 08:20 ранку.
- На місці працює поліція.
- Водії та пасажири нервують: доводиться об'їжджати місце ДТП, а кияни вимушені змінювати свої плани та добиратися в центр не на електротранспорті.
Місце ДТП очима інших водіїв: відео