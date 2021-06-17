У 2019 – 2020 роках підрядник на замовлення КК "Київавтодор" здійснював роботи по будівництву та реконструкції мостів та шляхопроводів у Києві. Йдеться, зокрема, про об’єкт на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський-Святошино. Сума робіт оцінена у 413 мільйонів гривень.

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Раніше вже приходили

Цю справу розслідує ДФС та прокуратура. Правоохоронці прийшли з обшуками до офісних приміщень КК "Київавтодор".

За даними слідства, підрядник й посадовці підприємства використали фіктивну фірму, аби ухилитись від сплати податків.

Раніше правоохоронці вже обшукували підприємство 12 травня у рамках цього ж провадження.