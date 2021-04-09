У Києві вже другий день поспіль залякують керівництво та працівників КП "Київблагоустрій". 8 квітня невідомі облили бензином паркан будинку де живе директор підприємства, а 9 квітня закидали зеленкою й саму комунальну установу.

Бід парканом Миколи Бойка, який виконує обов’язки директора КП, залишили "коктейлі Молотова" та погрозливу записку.

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Погрози директору

Бойко написав про інцидент на своїй сторінці у фейсбуці.

Сьогодні ранком біля паркану мого будинку, де я мешкаю разом зі своєю сім'єю, мене чекав досить неприємний сюрприз. При вході стояли чотири пляшки із "коктейлями Молотова", ворота були облиті бензином. В одній із пляшок — "вітальна" записка з текстом, який я вважаю прямою погрозою мені та моїй сім'ї,

– повідомив Бойко.

Комунальник пов’язує ці погрози зі своєю діяльністю й підкреслив, що це зробили противники демонтажу незаконних МАФів:

"Одним з основних напрямків роботи КП є демонтаж незаконних МАФів у столиці, такі погрози напряму пов’язую зі своєю професійною діяльністю".

За демонтаж МАФів

Бойко пише, що під час демонтажу МАФів йому та членам його родини неодноразово погрожували.

МАФовики вже тоді поводились агресивно – блокували машини, пошкодили спецтехніку підприємства та переслідували співробітників.

Атака на "Київблагоустрій"

Наступного дня "активісти" узялися за саме підприємство. На території Департаменту міського благоустрою та КП "Київблагоустрій" 9 квітня невідомі розкидали лампочки із зеленкою та розписали стіни комунального закладу та огорожу. Також пошкодили автівки комунальників.

Про це заявив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко. Він зазначив, що поліція вже відкрила справу – тих, хто це зробив шукають.