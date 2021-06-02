Почала масово гинути риба: на Київщині виявили екологічну катастрофу – фото

На річці Недра в Київській області виявили екологічну катастрофу. Там в один день різко змінився колір води. А наступного ранку вже загинули кілька сотень рибин.

Про це повідомили 1 червня. Саме забруднення води трапилося в Броварському районі 30 травня.

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Мертва риба в річці на Київщині / Фото Київського Рибоохоронного Патруля

Більше про цей випадок

Забруднення виявили між селами Лехнівка та Недра на Київщині. Про нього повідомили місцеві жителі на гарячу лінію Київського рибоохоронного патруля.



Через забруднення річки почала гинути риба / Фото Київського Рибоохоронного Патруля

На місце одразу відправили працівників обласного Держрибагентства. По прибуттю вони побачили коричневу воду, а також приблизно 300 мертвих рибин плітки.

З води взяли проби води, щоб встановити причину загибелі риби. Однак результату аналізу поки немає.

Що загрожує за таке забруднення

У відомстві зазначили, що існує стаття Кримінального кодексу про порушення правил охорони водних об'єктів. Зокрема, її частина про спричинення захворювання чи смерті людей або масової загибелі тварин. Ймовірно, саме так і кваліфікують цей випадок. Тому, якщо винних у забрудненні знайдуть, йому загрожує до 5 років в'язниці.



Коричнева вода в річці на Київщині / Фото Київського Рибоохоронного Патруля