У "Київметробуді" обіцяють, що встигнуть відкрити метро на Виноградар цьогоріч

У "Київметробуді" заявили, що терміни відкриття метро на Виноградар не змінились. Станції "Мостицька" та "Проспект Правди" таки добудують у 2021 році.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що нібито через пандемію коронавірусу відкриття цих станцій переноситься на 2022 рік. В підприємстві цю інформацію спростували.

Цікаво Найсильніша людина планети Олексій Новіков встановив рекорд у київському метро: відео

Намагаються надолужити відставання

Метробудівці повідомили, що тунель від станції "Мостицька" до станції "Сирець" підійшов до відмітки в 1000 метрів. Водночас на "Проспекті Правди" зараз відбуваються роботи з перенесення комунікацій. Ведеться будівництво перегінних тунелів.

Втім, в підприємстві не приховують, що через пандемію із графіку таки збились.

Були періоди, коли працівники бригадами йшли на самоізоляцію через випадки коронавірусу. Також вирішувалися моменти з приїздом німецьких фахівців та доставкою обладнання з-за кордону. Зараз робимо все, щоб надолужити деяке відставання і в кінці року відкрити станцію,

– пояснює заступник директора з будівництва АТ "Київметробуд" Сергій Полянский.

Завляли, що відкриття переноситься на 2022 рік

Раніше на сайті 24 каналу повідомляли, що відкриття станцій переноситься на наступний рік.

Ймовірно, що сталось якесь непорозуміння – чи то журналісти видання "Сегодня" не так зрозуміли слова представника "Київметробуду", або він сам помилився й повідомив неправильну інформацію.

Коментар "Київметробуду" / Скриншот сайту видання "Сегодня"