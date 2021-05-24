Наразі ціна проїзду – 8 гривень. Втім, яким буде новий тариф поки невідомо.

До теми Новини Києва: якою буде нова ціна на проїзд у метро

Про збитковість "Київпастрансу"

За інформацією, яку на запит UBR, надали в "Київпастрансі", підприємство змушено звертатися до Укрзалізниці, аби ремонтувати вагони та забезпечувати рух електричок.

Комунальне підприємство змушене оплачувати рахунки за користування інфраструктурою.

Також на збитковість КП впливає карантин – їздять менше. Обсяг пасажирських перевезень знизився на 39%.

Передісторія

Нагадаємо, що "Київпастранс" та "Київський метрополітен" звернулись до Віталія Кличка з вимогою підняти ціну на проїзд. За підрахунками комунальників, собівартість однієї поїздки утричі більша, ніж теперішній тариф на перевезення у громадському транспорті столиці.

У метро – 21 гривня.

У наземному транспорті – 25 гривень.

Щодо міської електрички, то тут, на думку "Київпастрансу", ціна має бути більшою майже у 10 раз.

Кличко відповів комунальникам й зауважив, що реальна собівартість проїзду – 15 гривень. Втім, у міській раді та КМДА наразі обговорюють питання нового тарифу – обіцяють, що він влаштує киян та перевізників.

Раніше також сайт 24 каналу писав про те, що в Київраді назвали умову, за якою у місті не підійматимуть ціну на проїзд. Депутати й Кличко хочуть, аби уряд компенсував гроші за пільговиків.