Київрада звернулась до президента, парламенту та Кабміну щодо ухвалення закону про колабораціонізм. Депутати вважають, що в умовах російської агресії необхідно притягувати до відповідальності осіб, які сприяють їй.

У зверненні депутатів йдеться про те, що ряд громадян України та юридичних осіб сприяють країні-агресору. Водночас ці особи продовжують займати високі посади у державі або претендувати на них.

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Що ініціюють депутати

Колабораціонізм як явище підриває національну безпеку України та становить безпосередню загрозу державному суверенітету, вважають столичні депутати.

Як зазначили у Київській міській раді, урегулювання цього питання сприятиме зміцненню територіальній цілісності, конституційного ладу та інших національних інтересів України.

Збройна агресія Російської Федерації проти України призвела до численних людських жертв, окупації територій, а також значних економічних втрат для нашої країни. Наразі особи, причетні до колабораціонізму, продовжують займати або претендувати на високі посади в державі, впливати на формування державної політики, що є неприпустимим в умовах продовження збройної агресії та ведення бойових дій,

– підкреслили у Київській міській раді.

За таке рішення проголосував 81 депутат.