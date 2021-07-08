За необхідність демонтажу знака, який встановили у Києві у 2001 році, проголосували 76 депутатів з 95 присутніх. Неабиякий скандал викликала позиція представників "Опозиційної платформи – За життя".

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Рішення про демонтаж мали приймати лише 22 липня, однак депутат від "Голосу" Аліна Міхайлова запропонувала внести проєкт демонтажу на голосування до порядку денного.

ОПЗЖ – проти

Голосували проти розгляду рішення представники проросійської партії, яку очолює Віктор Медведчук. Майже у повному складі підтримали позицію знесення знаку депутати від "Європейської солідарності", "УДАРу", "Голосу" та "Батьківщини".



Результати голосування Київради за розгляд проєкту рішення про демонтаж пам'ятника на честь дружби Києва з Москвою / Фото Леоніда Ємця

Під час розгляду проєкту рішення за основу, у Київраді висловилися за демонтаж 76 парламентарів. Ще 19 – не голосували.



Результати голосування за демонтаж пам'ятного знака на честь дружби Києва та Москви / Скриншот трансляції засідання Київради

Згідно з рішенням політиків, після демонтажу знак відправлять до Музею тоталітарного режиму.

Дивіться відео голосування за демонтаж пам'ятного знака на честь дружби Києва та Москви (з 1 години 47 хвилини):

Рішення про демонтаж пам'ятника політики мали б прийняти ще у 2014 році. Тоді активісти Теремків вперше звернули увагу депутатів на неприпустимість збереження знаку через агресивні дії Росії. Втім, депутати не приймали такого рішення аж до липня 2021.