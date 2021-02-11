Депутати Київської міської ради виділили з місцевого бюджету кошти на закупівлю вакцини від коронавірусу. Коли столиця почне закупівлі та масове щеплення, наразі невідомо.

За словами Віталія Кличка, Київрада стала першою в Україні, яка виділила кошти на вакцинацію. Кошти візьмуть з програми "Здоров'я киян", яку розраховували на 2020 – 2022 роки.

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Мер столиці стверджує, що спочатку щеплення робитимуть найуразливішій категорії населення.

Прямі закупівлі

За виділення 140 мільйонів на вакцинацію 11 лютого проголосували 89 депутатів Київради.

Ми повинні упередити масове поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста. Найближчим часом розраховуємо підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини для щеплення загалом пів мільйона найуразливіших категорій киян,

– зазначив міський голова.

Купуватимуть вакцини без посередників, а напряму у виробників. Які саме вакцини збираються придбати у Київраді, наразі невідомо. Але раніше Кличко стверджував, що хоче купити для містян продукцію Pfizer або Moderna.