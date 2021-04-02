В Київраді вирішили, що будуть проводити засідання онлайн
Віталій Кличко видав розпорядження про те, що депутати Київради, під час карантину, можуть збиратися на онлайн-засідання. Такі віртуальні сесії проводитимуть лише через невідкладні справи.
Джерело:Київрада
В Київраді використовуватимуть сервіс Microsoft Teams, який дозволить депутатам працювати в режимі відеоконференції. Водночас буде вестись й трансляція засідань на офіційному вебсайті міськради.
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Втім, дистанційні пленарні засідання можуть проводити лише з невідкладних питань.
З яких питань збиратимуться онлайн
- щодо змін до бюджету міста;
- питання щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
В пресслужбі Київради підкреслили, що на онлайн-засідання не будуть виноситись питання, що потребують таємного голосування.
Як будуть голосувати
В порядку проведення дистанційних засдіань, які затвердив Кличко, зазначається, що голосувати депутати будуть так – головуючий називає прізвища усіх депутатів, які присутні на онлайн-засіданні й кожен буде особисто відповідати – за, проти чи утримався.
Комісії теж засідають онлайн
Постійні комісії Київради також працюють у режимі відеоконференцій, зокрема, 26 березня на засідання "зібрались" депутати комісії з питань охорони здоров’я, аби розв'язати невідкладні проблеми.
Також раніше повідомлялось, що до 10 квітня буде закритий доступ громадян до будівлі КМДА.
Нагадаємо, що у столиці запровадили жорсткий карантин через збільшення захворювань на коронавірус. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
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