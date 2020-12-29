Транспортні компанії-перевізники хочуть збільшити вартість проїзду у маршрутках Києва вже у першому кварталі 2021 року. При цьому у Київраді кажуть, що муніципальному транспорті подорожчання принаймні у перші три місяці року не буде.

Вартість проїзду в громадському транспорті Києва залишиться без змін. Це пообіцяв заступник міського голови та секретар Київради Володимир Бондаренко, передає 24 канал із посиланням на ефір одного з телеканалів.

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За словами Володимира Бондаренка , у бюджеті на 2021 рік депутати заклали компенсації для "Київпастрансу" та "Київського метрополітену", тому цінник проїзду на муніципальному транспорті найближчим часом ніяк не змінюватиметься.

Коли підвищать ціни проїзду маршрутками Києва

Як стверджує Бондаренко, економічні передумови для підвищення вартості проїзду існують. Тому зміни тарифів – це лише питання часу.

Що ж стосується приватних компаній-перевізників, то вони повідомили чиновникам про розглядання підвищення проїзду під час першого кварталу 2021.

Це рішення остаточно ще не прийнято. Разом з тим звучать різні цифри – від 10 до 12 грн. Пояснюється з боку перевізників це досить просто – є реальне зменшення пасажиропотоку на маршрутах. Інша історія – в січні збільшується мінімальна заробітна плата, це буде позначатися на вартості проїзду. Однак у січні ми точно такого підвищення ще не очікуємо,

– зазначив заступник Кличка.