У Київраді пропонують зробити на Бессарабці пішохідну зону

Депутати Київради пропонують створити ще одну пішохідну зону у центрі столиці – між Бессарабським ринком та ТРЦ "Арена-Сіті". Є два варіанти – запровадити такий режим щодня або лише на вихідних.

Наразі йде дискусія. Є й противники ініціативи.

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Кожен киянин знає, що дорога між Бессарабським ринком та ТРЦ "Арена-Сіті" це де-факто щось середнє між паркувальним майданчиком, пішохідним переходом та повноцінним автомобільним шляхом.

Для пішоходів — це своєрідний квест, як прострибати на протилежну сторону між трьох смуг, дві з яких займають припарковані автомобілі,

– підкреслює автор пропозиції, депутат Григорій Маленко.

Прихильники запровадження пішохідної зони наводять такі аргументи:

Бессарабська площа — це історичний ринок, місце унікальних закладів харчування та розваг, проте її потенціал стримується насиченим дорожнім рухом. Створення пішохідної зони допоможе економічному потенціалу в цьому районі.

Бессарабська площа щороку посідає перше місце по забрудненню повітря у Києві, ця проблема спричинена значним трафіком навколо ринку.

Безпека та комфорт для киян. Адже на цьому відрізку дороги регулярно створюються аварійні ситуації.

Противники ініціативи зазначають, що втілення такої ідеї в життя, може створити нові проблеми для автомобілістів. Адже після перекриття Бесарабського проїзду треба буде шукати альтернативу для проїзду.