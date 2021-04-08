На час локдауну: у Київраді розширили пільги для ФОПів та підприємців

Депутати Київської міської ради вирішили допомогти представникам малого та середнього бізнесу на час посиленого карантину у столиці. Рішенням, яке прийняли політики, у Києві розширили пільги та ухвалили надання кредитів під 0,01%.

Як зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко, під час засідання 99 депутатів Київради підтримали проєкт внесення змін до документа про комплексну підтримку суб'єктів господарювання Києва. Представники місцевої влади зазначили, що хочуть зняти фінансове навантаження з малого та середнього бізнесу.

Дивіться також У Києві через відсутність спецперепусток важкохворі пацієнти залишилися без медичної допомоги

Також заступник Кличка пообіцяв і надалі допомагати підприємцям вижити під час карантину, однак нагадав їм про сувору необхідність дотримуватись протиепідеміологічних вимог.

Які пільги діятимуть у Києві під час локдауну

Згідно з рішенням Київради, на час дії карантинних обмежень всі власники майданчиків для харчування біля ресторанів мають сплачувати лише 1 гривню пайової участі.

Власники об'єктів сезонної та пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі отримали від столиці 50% знижку на оплату пайової участі від суми, що вказано в договорі.

На розміщення зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті також встановили пільгову ціну, вдвічі меншу, аніж зазвичай.

Крім того, пільгами можуть користуватися й власники автівок, для яких на період обмежень скасували плату за паркування на майданчиках "Київпастрансу".

Додаткова кредитна підтримка

Окрім доповнення пільгової підтримки, Київрада також доручила КМДА розширити список приватних підприємств, які можуть отримувати підтримку від столиці для обслуговування кредитних запозичень. Так, на час дії карантину місто збільшило виплати з 50 до 99% від суми відсотків за кредитними договорами бізнесу. Фактично підприємці зможуть отримати займи під 0,01% річних.